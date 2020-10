Jorge Díez è stato nominato nuovo capo del design Seat, con decorrenza dal 1 dicembre 2020. Díez vanta un’esperienza ventennale nel design in ambito internazionale. Tra il 2011 e il 2014 ha guidato l’area di Exterior Design di Seat, oltre ad aver lavorato nelle sedi centrali di Audi e Volkswagen, in Germania. Nel suo nuovo incarico, riporterà a Werner Tietz, Vicepresidente esecutivo Ricerca e Sviluppo del costruttore spagnolo.

Nel suo precedente ruolo è stato coautore delle nuove generazioni di Leon, Ibiza e Ateca. In Audi, si è occupato del design della seconda generazione della coupé Audi TT e della prima Audi A7. Dopo sette anni in Audi, a Ingolstadt, nel 2008 si è unito al team di design esterni Seat. Nel 2010, è stato nominato senior designer di Volkswagen, a Wolfsburg, per passare nuovamente a Seat come responsabile dell’exterior design. Nel 2014, Díez è tornato a Monaco come Automotive Konzept Design di Audi, lavorando a progetti dei marchi Audi, Lamborghini e Ducati. Nel 2017, è stato poi promosso al ruolo di Studio 4 Exterior Design di Audi. Da luglio 2019, Jorge Díez occupava l’incarico di Vicepresidente di Mitsubishi Motors Design Europe.