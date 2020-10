Oltre agli elementi base, VinFast President vanta anche dettagli lussuosi e sofisticati rivestiti in colore oro, bronzo rame, canna di fucile o argento metallico sul logo, il portapacchi, i paracolpi delle portiere, i gradini della macchina, le ruote, il paraurti anteriore e posteriore e 18 tinte per gli esterni a scelta del cliente. Per quanto riguarda gli interni, VinFast President enfatizza il comfort sia del conducente sia dei passeggeri sui sedili posteriori con funzioni di massaggio, riscaldamento e climatizzazione per la prima e la seconda fila. In particolare, la seconda fila di sedili è molto spaziosa, presenta infatti fino a 20 cm di spazio in più per le gambe rispetto al modello Lux SA2.0.