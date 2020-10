Voyah i-Land è caratterizzata da interni d’impatto e che possono ospitare fino a tre persone. Il sedile posteriore destro è di fatto una postazione riservata al relax grazie a un poggia piedi (posizionato al posto del sedile del passeggero anteriore) capace di trasformarsi in un tavolino dedicato alle sessioni di smart working. Sul cruscotto troviamo una serie di schermi flottanti per la gestione del sistema infotainment e per il controllo dei sistemi di assistenza alla guida. Alcuni elementi estetici esaltano la sensazione generale di lusso che si prova a bordo della vettura, come i comandi sul tunnel centrale, il pulsante di accensione o spegnimento, o i controlli dell’aria condizionata che richiamano il logo Voyah.