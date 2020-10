Kia Motors ha nominato Won Kyu Kang Vice President e Head of Kia Design Innovation. Il designer inizierà nel suo nuovo ruolo a partire da novembre presso il Kia Design Center di Namyang, in Corea, e riporterà direttamente a Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Design Center. Specializzato nella pianificazione avanzata del design, Kang guiderà lo sviluppo strategico del design di Kia dando forma a futuri progetti stilistici sia per gli esterni che per gli interni dell’intera gamma prodotti. Secondo quanto dichiarato dal costruttore coreano, la sua nomina è l’ultima mossa per stabilire una posizione di leadership nell’elettrificazione e capitalizzare le nuove opportunità nel campo del design. L’Advanced design è visto come elemento chiave in questo senso, grazie alle nuove sfide di forma e architettura poste dai veicoli elettrici ed elettrificati.

Laureatosi in Transportation Design presso l’ArtCenter College of Design di Pasadena, California, Kang porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel design di esterni. Recentemente ha ricoperto il ruolo di direttore creativo del BMW Group Designworks di Shanghai, Cina, dove ha guidato il processo di sviluppo del design di una serie di prodotti. In precedenza ha trascorso gran parte della sua carriera nel BMW Group, ed è stato il principale designer di esterni della concept car BMW 3.0 CSL Hommage del 2015. Il Kia Design Center di Namyang, Corea, è il fulcro della rete stilistica globale di Kia e lavora a stretto contatto con i design center del marchio in Cina, Europa e Stati Uniti. La sede centrale supervisiona tutti gli aspetti dello stile dei modelli Kia, dalla concettualizzazione e modellazione allo styling allo sviluppo del colore e dei materiali.