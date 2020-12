«Lo sviluppo del Bolide è il segnale dell’ambizione costante di Bugatti di essere leader nell’innovazione, pur rimanendo legata al nostro passato», dice Achim Anscheidt, Design Director di Bugatti. «Lavorare alla progettazione del Bolide Bugatti è stata un’esperienza fenomenale», continua Nils Sajonz, responsabile del design dei progetti speciali. «Crediamo che un’auto ipersportiva il cui stile prende le mosse dall’ottenimento di incredibili prestazioni in pista rappresenti il miglior campo di applicazione per noi designer Bugatti, sempre in cerca di nuovi traguardi».