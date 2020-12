Aspettando Godot? Bè, non proprio: nell’attesa della DS 4, nuova stella di PSA, ci sono certezze in più. La vedremo nelle prossime settimane e la guideremo nel corso del 2021, ma intanto la costola premium di Citroen lancia robusti segnali a chi è in attesa. Si sono addirittura scomodati, per questo primo assaggio, i vertici di casa: dalla Ceo, Béatrice Foucher, alla responsabile del prodotto, Marion David, e poi fior di ingegneri e di designer, da Sébastien Jacquet a Thierry Métroz, tutti nell’ormai consueta formula-internet cui il Covid ci ha condannato. Per ora nessuna immagine della vettura, salvo la precisazione di DS che il rapporto corpo/ruote sarà unico nel segmento C e «creerà una silhouette atletica ed efficiente»; ma molto si è detto sui suoi contenuti, a partire dalla conferma che la nuova stella di casa DS nascerà come ibrida plug-in.