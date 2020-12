Peter Olah è il nuovo responsabile del design degli interni di Škoda. “Con Peter Olah alla guida, l’architettura d’interni dei nostri modelli ha fatto un grande passo avanti negli ultimi anni. Come capo del dipartimento di architettura d’interni, con il suo team ha dato vita a numerosi concetti innovativi e ha creato nuovi impulsi”, ha dichiarato Oliver Stefani, Škoda Head of Design.

Dopo aver completato gli studi presso l’Università di Bratislava, Olah ha fondato uno studio di design prima di entrare a far parte del Gruppo Volkswagen nel 2002. Ha iniziato presso lo Škoda Design Studio dove è stato nominato senior designer nel 2005. Un anno dopo, Olah si è trasferito al Volkswagen Group Design Center Europe di Potsdam e ha lavorato a progetti per vari marchi del gruppo. Nel 2007 è tornato in Škoda come project manager designer. Durante questo periodo ha anche completato il suo dottorato e, dopo aver ottenuto l’abilitazione, è diventato docente presso l’Università di Bratislava. In seguito ha continuato a gestire il team di Interior Design, occupandosi dell’interfaccia uomo-macchina (HMI). Le sue responsabilità comprendevano i modelli di interni, di progettazione digitale e dell’interfaccia, della connettività e dell’infotainment, della grafica e del merchandising. Peter Olah ricopre la nuova carica di responsabile del design degli interni dal 1 dicembre 2020.