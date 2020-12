Più che la forma e l’aspetto dei veicoli, influenzati da evoluzione tecnica e l’interazione con un ambiente che sarà sempre più connesso, con sviluppi ancora difficili da prevedere, l’attenzione è concentrata appunto sull’elettronica delle batterie, la cui ottimizzazione passa anche dall’integrazione dei componenti, primo elemento a influire sul design delle stesse. Come avviene per i propulsori elettrici, la cui progettazione si muove verso soluzioni “tre in uno” dove motore, trasmissione ed elettronica di potenza sono integrate in un unico blocco, anche per il pack batteria e i componenti principali lo sviluppo è influenzato dal bisogno di armonizzare celle e sistemi di gestione in insiemi compatti al fine di garantirne anche l’efficienza, con un ruolo fondamentale che spetta ai circuiti integrati.