Il design della vettura segue il nuovo corso stilistico di BMW, che interessa in particolare lo sviluppo verticale della griglia anteriore, inaugurato per le vetture di serie dalla nuova Serie 4. Linee nitide e morbide e volumi tesi si fondono in una scultura ricca e dai contorni uniformi. La BMW i4 sarà disponibile in diverse versioni, tutte 100% elettriche, con un’autonomia fino a 590 chilometri e una potenza fino a 390 kW (530 cavalli).