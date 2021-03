Frank Stephenson è entrato nel Board of Advisors di MyGlobalHome, società specializzata nella realizzazione di progetti di architettura sostenibile. «Ciò che mi ha attirato a MyGlobalHome è stato il pensiero secondo cui il bel design può davvero trasformare la nostra esperienza di vita. Ho sempre creduto che il design sia in parte arte e in parte scienza e la visione di MyGlobalHome di trasformare il futuro della vita incarna perfettamente questo concetto», afferma Frank Stephenson.

Il designer americano con un passato da responsabile del design McLaren e del gruppo Fiat e che ha lavorato anche in Bmw e Mini, arriva così nel mondo dell’architettura e dell’edilizia dopo oltre trent’anni nell’automotive. Oggi Frank Stephenson è responsabile del design studio che porta il suo nome e che ha fondato nel 2017.