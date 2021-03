Da questo momento tutti i nuovi veicoli elettrici di Kia saranno denominati secondo una nuova strategia di nomenclatura secondo il prefisso EV. Tutti i nuovi BEV dedicati di Kia inizieranno con il prefisso ‘EV’ che rende facile per i consumatori capire quali prodotti Kia sono completamente elettrici. Questo è seguito da un numero che corrisponde alla posizione dell’auto nella line-up. Disegnata e progettata per incarnare il nuovo slogan del marchio Kia, “Movement that inspires”, la EV6 debutterà entro il primo trimestre del 2021.