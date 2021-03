Jeep Top Dog

Utilizzando gli accessori personalizzati Jeep Performance Parts, i progettisti di Mopar hanno trasformato una Jeep Gladiator in un divertente veicolo concept, sviluppato per gli appassionati di mountain bike. Verniciato in blu K-9, il Top Dog espande ulteriormente le capacità di carico del pickup Jeep eliminando il box porta tutto di serie e sostituendolo con uno speciale sistema custom con cassone. Sul lato passeggero, il sistema di carico è dotato di cassetti estraibili in cui i bikers possono riporre in sicurezza gli attrezzi e i materiali di cui hanno bisogno per le loro escursioni. I generosi ripiani interni, gli interruttori per l’illuminazione esterna e gli alimentatori elettrici aggiuntivi sono tutti a portata di mano. Sul lato conducente, il sistema di carico incorpora un frigorifero alimentato a batteria e una macchina elettrica per cuocere hot-dog, per offrire ai biker un pieno di energia prima delle fatiche del tracciato successivo. Sopra la cabina, due strutture a rastrelliera Rhino offrono uno spazio di carico supplementare per attrezzi e accessori.