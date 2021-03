Appositamente per la Taycan Cross Turismo, Porsche ha realizzato un portapacchi posteriore che può ospitare fino a tre biciclette e stabilisce un nuovo standard per quanto riguarda dimensioni e praticità. Può essere utilizzato per diversi tipi di biciclette. Una delle sue caratteristiche innovative è che consente di aprire il portellone anche quando è carico. Porsche presenta inoltre due biciclette elettriche di alta qualità: l’eBike Sport e l’eBike Cross. Con il loro design intramontabile e la loro tecnologia di propulsione efficiente e sostenibile, si adattano perfettamente alla Taycan Cross Turismo.