Gli interni sfruttano tutto lo spazio possibile che grazie alle batterie sul fondo, elimina il tunnel centrale. La cura per il dettaglio, la funzionalità, l’avanzato sistema d’infotainment Pivi Pro si combinano in stile cabina di comando con la fluente consolle. Oltre a un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, lo specchietto retrovisore digitale ClearSight offre al conducente una visuale posteriore libera da ostacoli, anche in presenza di passeggeri nei sedili posteriori o nel caso di un vano bagagli a pieno carico. Il dispositivo utilizza una telecamera posteriore grandangolare collegata ad uno schermo dietro lo specchietto.