Per il progetto virtuale LZ-F Electrified, Hender Scheme immagina un interno interamente in pelle combinato con la tecnologia rivoluzionaria del concept. Il materiale organico non trattato svilupperà una “patina” nel tempo, rendendo più evidente il colore e diventando unico per ogni veicolo. Il concept riflette il passare del tempo e il rapporto del guidatore con il veicolo.