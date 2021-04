Una concept car elettrica per rendere omaggio alla celebre Opel Manta degli anni ’70 e al prototipo Elektro GT del 1971. La Opel Manta GSe ElektroMOD rafforza il crescente fenomeno del “restomod”, una tendenza che affascina appassionati e collezionisti di automobili che trasformano icone del passato in soluzioni stilistiche e tecnologiche nuove e originali. La Opel Manta GSe ElektroMOD elettrica con cruscotto completamente digitale è sportiva come una vera Opel GSe e ha un nome che evidenzia tutte le sue ambizioni. “MOD” sta infatti per tecnologie moderne e uno stile di vita sostenibile ed è l’abbreviazione del termine “modificata”. “Elektro” richiama invece la Opel Elektro GT che 50 anni fa stabilì alcuni record mondiali per i veicoli elettrici.