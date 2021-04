Un prisma di sfaccettature, insomma, proprio come un bicchiere dal calice scolpito. Fortunatamente, a tanta acuminata solidità esterna fa da contrappunto un abitacolo come sempre assai accogliente e ben congegnato. Anzi, accanto a modifiche minori nelle cuciture di plancia e selleria in pelle, per la prima volta compaiono gli interessanti sedili Ergo Seats ventilati e massaggianti. «Rivisitare un successo non è mai semplice. Qui la chiave è stata sviluppare il nostro Dna “cristallino” in chiave emozionale», conclude Stefani. «Accadrà anche sui prodotti futuri, uno dei quali è molto importante e vicino». Pronti per un’altra novità “pungente”?