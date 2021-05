«Rolls-Royce Boat Tail crea una nuova definizione di automobile che va ben oltre il mezzo di trasporto. Non è solo il metodo per raggiungere una destinazione, ma la destinazione stessa». Alex Innes, Head of Rolls-Royce Coachbuild Design, racconta il progetto Boat Tail, l’ultima nata del marchio di lusso inglese prodotta in tre esemplari e ispirata al mondo della nautica.