Recentemente lo stilista americano è stato responsabile del Volvo Design&Concept Center di Camarillo, in California. T. Jon Mayer è entrato in Volvo Cars nel 2011, entrando a far parte del team di progettazione degli esterni a Göteborg, in Svezia. Nel 2013 è stato il principale designer esterno della Concept Coupe, Concept XC Coupe e Concept Estate, un trio di concept car che ha dimostrato il nuovo linguaggio di design dell’azienda e le capacità della sua architettura di prodotto scalabile SPA. T. Jon si è laureato presso la Carnegie Mellon University con un Bachelor of Fine Arts in Industrial Design e ha un master in Business Administration. Ha poi frequentato l’Art Center College of Design e si è laureato in Scienze dei Trasporti.