Il centro stile BMW guidato da Domagoj Đukec ha realizzato linee precise, portiere con finestrini senza cornice, maniglie incassate e spalle possenti per modellare una silhouette elegantemente sportiva, mentre la linea del tetto culmina in un pronunciato spoiler sul portellone posteriore. Le linee orizzontali influenzano in maniera dominante la parte posteriore. E la statura bassa e muscolosa della vettura è accentuata anche da una grembialatura posteriore con superfici aerodinamiche verticali sui bordi esterni e una finitura nera per il bordo inferiore.