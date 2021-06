La DS 4, crossover compatto del marchio premium del gruppo Stellantis, è ora disponibile per le ordinazioni. Un po’ berlina, un po’ crossover. Quarto modello della famiglia del brand, la DS 4 unisce due architetture proponendo un design di carattere. L’idea di uno stile che fosse accattivante per entrambe le categorie di auto ha guidato il progetto fin dalle sue prime fasi. Le dimensioni del modello lo fanno rientrare all’interno del segmento C: 4,40 metri lunghezza, 1,8 di larghezza e 1,4 di altezza.