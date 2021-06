Non avete provato un sentimento di paura nell’approccio a un veicolo così iconico?

C’erano due modi per affrontare il progetto Defender: sentire il peso di una storia così importante oppure quasi dimenticarlo e andare a ruota libera lasciando parlare la passione. Quando ti relazioni con un mito guardare nello specchietto retrovisore non fa bene al progetto che sta nascendo perché rischi di essere schiacciato da un peso.

L’immagine del Defender è talmente definita che sarebbe stato impossibile non creare un link di collegamento col passato senza cadere nel retro design. L’ultima cosa che volevamo fare era avere una versione retrò del veicolo, ma la nostra intenzione era riproporre un Defender adatto e in linea con il nostro tempo, perfettamente contemporaneo e che rispondesse alle esigenze dei nuovi clienti.

E quali sono i nuovi clienti del Defender?

Sapevamo che alcuni dei più tradizionalisti non avrebbero probabilmente seguito la via di questo nuovo Defender. Credo tuttavia che sia necessario guardare avanti: oggi questo veicolo è in grado di affrontare percorsi in fuoristrada ancora più difficili rispetto al suo predecessore, ma allo stesso tempo offre grandi livelli di tecnologia e confort.

L’anno scorso ho fatto un bellissimo viaggio in Italia con il Defender partendo dall’Inghilterra, percorrendo migliaia di chilometri e affrontando anche diversi percorsi off-road: con la precedente generazione non sarebbe stato possibile ottenere un tale livello di comfort. Lo spirito è invece lo stesso in un mix tra sicurezza, totale assenza di limiti, affidabilità.