Gli studenti dell’ArtCenter College of Design della California del Sud hanno immaginato supportati dal dipartimento del design di Lincoln guidato da Kemal Curic un progetto con un topic singolare: raccontare una storia significativa. La sfida è stata assegnata a quattro squadre di studenti di cinema, designer di intrattenimento, illustratori e animatori. La missione virtuale era di immaginare non solo i veicoli Lincoln del 2040 e oltre, ma il mondo in cui quei veicoli avrebbero vissuto e anche la vita delle persone che li avrebbero guidati.

Ognuno dei quattro progetti includeva lo sviluppo di un cortometraggio. In tempi più tradizionali, tali film sarebbero stati presentati ai dirigenti di Ford e Lincoln di persona, ma le restrizioni della pandemia hanno costretto a cambiare anche quei piani. Studenti, istruttori e dirigenti Ford e Lincoln, come Jim Farley, Joy Falotico, Hau Thai-Tang, Moray Callum, Michael Sprague e Curic, si sono riuniti su una chiamata Zoom per un’elaborata sessione di storytelling virtuale. «Lo storyboarding è semplicemente meraviglioso», ha detto Curic. «Hanno dato vita ai prodotti. Guardarli sullo schermo, francamente, mi ha fatto venire la pelle d’oca». Per garantire che i team rimanessero fedeli alla più ampia visione Lincoln, ogni veicolo doveva essere conforme all’acronimo CASE dell’azienda: connesso, autonomo, condiviso ed elettrico. Ecco il film che illustra i quattro progetti: “Now You Drive”, “Anniversary”, “Amongst the Stars” and “Ensemble”.