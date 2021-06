Touring Superleggera presenta Arese RH95, nel cui nome troviamo la celebrazione dei 95 anni di Carrozzeria Touring Superleggera e le iniziali del precursore del progetto. Arese RH95 nasce per condividere la passione per le vetture one-off, sono previsti 18 esemplari e i primi saranno consegnati un mese dopo la presentazione ufficiale del modello. L’evoluzione dello stile Streamline, concretizzatosi con la Aero 3, si proietta nel futuro con Arese RH95: la prima vettura Touring Superleggera realizzata con motore centrale abbinato alla carrozzeria in fibra di carbonio, per sottolinearne la vocazione a velocità e prestazioni.