La GV60 riprende alcuni degli stilemi visti già su altri modelli Genesis, come un’impostazione generale sportiva, proiettori e fanaleria divisi in due elementi e a sviluppo orizzontale (Quad Lamps) e volumi lisci caratterizzati da linee morbide. Il frontale della GV60 mette in risalto la propulsione elettrica del veicolo confinando nella parte bassa la griglia “Crest Grille”. Per la prima volta i progettisti hanno optato per il “Clamshell Hood”, un unico pannello per cofano e parafanghi che dona una maggiore presenza su strada al veicolo.