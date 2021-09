Per andare incontro alle esigenze del mercato indiano e sudamericano, Citroën ha scelto di adattare il suo abituale processo di progettazione e produzione affidando una parte della fase di convergenza di stile e di sviluppo ai team di ogni regione sotto la guida di Pierre Leclerq, capo del design Citroen, al fine di creare un veicolo unico e su misura. L’altezza da terra maggiore rispetto a una berlina tradizionale è stata pensata per evitare di graffiare il sottoscocca, che potrebbe causare danni su strade sconnesse. L’angolo di attacco e l’angolo di uscita, sono stati studiati per evitare che tocchi il suolo in caso di forte pendenza, fondo accidentato o ostacolo sulla strada. Il motivo è funzionale: il 40% delle strade indiane non è asfaltato. Il cofano è volutamente inclinato per garantire, insieme alla posizione di guida rialzata, una migliore visibilità, utile quando si affronta il traffico intenso nelle grandi città indiane o sudamericane.