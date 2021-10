Honda contestualmente alla rivelazione dei suoi piani sull’elettrificazione per il mercato cinese ha svelato tra nuove concept car che anticipano lo stile delle vetture futuro del costruttore giapponese che saranno anticipate dalla sigla “e:N”. Le vendite della serie e:N inizieranno con e:NS1 ed e:NP1, che saranno in vendita in Cina nella primavera del 2022. Honda prevede di introdurre 10 modelli della serie e:N nei prossimi 5 anni e prevede anche di esportare questi modelli dalla Cina.

Le tre concept car presentate si chiamano e:N Coupe Concept, e:N Suv Concept ed e:N GT Concept. I tre prototipi appartengono stilisticamente alla stessa famiglia, sono ispirati dalla nuova filosofia e:N Design e sono definiti da linee nette e volumi tesi. Il frontale è caratterizzato dai Led che corrono lungo gli spigoli anteriori estendendosi per tutta la larghezza della vettura e proseguendo verticalmente lungo i parafanghi. Honda ha comunicato che la produzione dei veicoli avverrà in collaborazione con GAC e Dongfeng.