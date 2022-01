Per mantenere l’efficienza dei costi, non tutti i colori scelti vengono creati ad hoc per ogni modello. La maggior parte delle case automobilistiche riutilizzerà i loro colori popolari per diversi anni, come nero, bianco, argento, grigio e champagne. Dopo che il CMF ha preselezionato le cromie, vengono presentate diverse raccomandazioni al prodotto e al marketing. Questi dipartimenti applicheranno le loro conoscenze più approfondite sul mercato e sui clienti per prendere una decisione più informata e definitiva, selezionando in media da cinque a sei colori per un determinato modello.