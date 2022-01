Lo sviluppo della GRMN Yaris è iniziato con il desiderio di Morizo – nome in codice da gara di Akio Toyoda (presidente di Toyoda) di consegnare auto ai clienti che possano essere create su misura per il pilota, come accade nel motorsport. La nuova GRMN Yaris sarà costruita in sole 500 unità e sarà disponibile esclusivamente per il mercato giapponese. Il peso è stato ridotto di circa 20 kg, la larghezza complessiva è stata aumentata di 10 mm per un miglioramento aerodinamico e l’altezza della vettura è stata ridotta di 10 mm per ottenere un baricentro più basso.