Basata sulla piattaforma modulare elettrificata MEB del Gruppo Volkswagen, la Enyaq iV Coupé ha una lunghezza di 4,653 mm, una larghezza di 1,879 mm e un’altezza è di 1,622 mm mentre il passo misura 2,765 mm. Le linee sportive garantiscono un’ottima aerodinamica per un coefficiente di restistenza all’aria di 0,23. I grandi cerchi in lega da 19 fino a 21 pollici valorizzano il look atletico dell’auto, mentre il lancio di questa variante ha visto anche due nuove colorazioni che si aggiungono alla gamma: l’Arancione Sunset metallizzato e il Grigio Graphite metallizzato, che sostituisce il Grigio Quarzo metallizzato. Il colore Verde Mamba è proposto esclusivamente per la variante sportiva RS.