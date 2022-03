Un nuovo centro di ingegneria e design a Berlino sarà uno dei punti focali del futuro di Bugatti Rimac. Achim Anscheidt, già responsabile del design Bugatti e recentemente nominato Design Director di Bugatti Rimac, lavorerà fianco a fianco con il Chief Technology Officer Emilio Scervo tra Berlino e Zagabria per sviluppare la prossima generazione di hypercar Bugatti e Rimac. Il nuovo hub di Berlino opererà sotto una nuova società sussidiaria tedesca, Bugatti Rimac GmbH, e ospiterà non solo i team di progettazione e ingegneria, ma anche i dipartimenti di Procurement, Finance, Program Management, IT, Legal e Marketing.

Per decenni, Berlino ha prosperato come una città che alimenta le start-up e premia le idee stravaganti. Ad oggi, rimane un epicentro per artisti e designer, nonché per start-up e incubatori tecnologici. «Con l’apertura del nostro nuovo ufficio a Berlino, ci stiamo preparando a far evolvere questa storia verso nuovi orizzonti innovativi, con una nuova direzione progettuale che riflette la tecnologia di elettrificazione all’avanguardia lanciata dal Gruppo Rimac. Per noi è della massima importanza preservare il DNA stilistico di una Bugatti, tuttavia la nostra identità di design caratterizzante continua ad essere autenticata attraverso la forma che segue le prestazioni», ha dichiarato Achim Anscheidt.