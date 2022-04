La famiglia delle concept car Audi si arricchisce di un nuovo modello. Dopo Skysphere e Grandsphere sta per arrivare l’Urbansphere dedicata, come dice il nome, maggiormente agli ambienti urbani. La famiglia di concept car della sfera offre uno sguardo al futuro del design Audi e illustra come il costruttore premium tedesco stia definendo la progressiva mobilità del futuro. Il concept Audi urbansphere è stato concepito appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti nelle megalopoli cinesi. Nelle aree in cui lo spazio personale scarseggia, la concept car offre gli interni più grandi di qualsiasi Audi fino ad oggi.

La vettura è stata progettata realizzando dai designer guidati da Mark Lichte prima gli interni e successivamente gli esterni. L’Audi Urbansphere celebrerà la sua prima mondiale durante l’evento “Celebration of Progress” il 19 aprile, quando il designer Gary Telaak, mostrerà come la guida automatizzata ha trasformato gli interni in un mondo di esperienza mobile senza volante, pedali e display. La concept, sviluppata in stretta collaborazione con gli studi di design Audi a Pechino e la sua sede centrale a Ingolstadt è la prima vettura Audi a riflettere i desideri e le esperienze dei clienti cinesi.