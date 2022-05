Quella stessa grande cura del dettaglio Wainberg l’ha espressa nei disegni realizzati per Abarth, di cui era diventato responsabile del design, lavorando alla rinascita del marchio. «I suoi disegni parlavano di come una 500 si trasformasse in una vettura dello Scorpione, in una visione vicina a quella di Carlo Abarth ma in modo moderno», osserva ancora Giolito, che in Wainberg ha sempre trovato un grande compagno di lavoro e di confronto anche nel suo ruolo attuale di Head of FCA Heritage (vedi il progetto Abarth 1000 SP).