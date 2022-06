Juke Hybrid si distingue infatti dal modello a sola benzina per la presenza di una fascia in nero lucido nella parte superiore della calandra il cui spessore simboleggia il grado di elettrificazione: mediamente leggero su questo modello, che è comunque un full hybrid, diventerà più spessa su eventuali modelli plug-in fino a coprire interamente la mascherina sulle nuove 100% elettriche come il crossover Ariya. Non è tutto: sotto questa fascia appare una griglia a nido d’ape con elementi tridimensionali parzialmente chiusi che lasciano piccole feritoie in parte nascoste alla vista per la ventilazione del vano motore.