La cabina di un aereo, come ogni spazio in movimento, è un luogo da condividere che ruota sempre di più intorno ai viaggiatori, entrando direttamente e profondamente nello stato d’animo e nell’umore di ogni singola persona. L’uomo e il suo benessere, sono i protagonisti di questo nuovo progetto. Proprio per questo, pensando alla permanenza in una angusta cabina di un aereo, magari anche per lungo tempo, Walter De Silva ha pensato ad uno spazio da progettare intorno all’uomo con grande attenzione al comfort, alla sicurezza e all’ esperienza di ognuno. Il progetto per ITA Airways è stato guidato dal designer Mario Antonioli, che ha lavorato per rispondere alle indicazioni ricevute da ITA Airways con un progetto coerente con la brand identity della nuova compagnia di bandiera, che mettesse inevidenza il “Made in Italy” l’ecosostenibilità e tutte le altre caratteristiche con cui si vuole guardare alla mobilità del futuro.