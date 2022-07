L’unità di progettazione di Geely a Göteborg conta circa 550 persone che lavorano in diverse discipline, dal design degli esterni a quello degli interni, dalla modellazione fisica a quella digitale, dal colore ai materiali e alle finiture (CMF), fino all’interazione uomo-macchina. È stata inoltre creata un’ampia sezione dedicata alla realtà virtuale. «Dall’acquisizione di Volvo Cars nel 2010, Göteborg ha tratto grandi benefici dall’emergere di nuovi marchi e attività appartenenti alla famiglia Geely, trasformando la città stessa in un polo dell’innovazione. Il Geely Design Center ci rafforza ulteriormente nel Nord Europa come una mecca per i designer che vogliono trasformare il mondo automobilistico», ha dichiarato Stefan Sielaff, vicepresidente del Global Design di Geely.