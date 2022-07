La XCeed riceverà un disegno del frontale rinfrescato con una nuova firma luminosa delle luci a Led anteriori e posteriori. Per quanto riguarda l’estetica generale il team di design europeo guidato da Gregory Guillaume ha mantenuto una certa muscolarità dei volumi, tra i motivi di successo del modello che risulta essere la Kia più venduta in Europa all’interno della famiglia di compatte Ceed. Il costruttore coreano ha dedicato alcuni aggiornamenti specifici anche agli interni, maggiori dettagli si potranno scoprire il prossimo 18 luglio in occasione della presentazione ufficiale del modello.