Lexus ha annunciato il bando di partecipazione al per il Lexus Design Award 2023, il concorso che dal 2013 punta a scoprire, responsabilizzare e incoraggiare la prossima generazione di creativi. Il tutoraggio rimane un aspetto fondamentale per il premio: i quattro vincitori saranno guidati da personalità di spicco del mondo del design. Le iscrizioni al Lexus Design Award 2023 saranno accettate fino al 16 ottobre 2022. I candidati dovranno mettere in pratica con il loro concept i tre principi chiave del marchio premium giapponese: anticipare, innovare e affascinare. Il design deve anticipare le sfide globali alle società, immaginare modi nuovi per raggiungere un futuro sostenibile e migliorare senza soluzione di continuità la felicità di tutti. Lexus cerca design accattivanti, perspicaci e originali che onorino sia la forma che la funzione offrendo soluzioni attuabili per accelerare l’arrivo di un futuro più luminoso per l’umanità in una varietà di scenari e situazioni.

Una giuria di esperti di design selezionerà quattro vincitori in base ai criteri di valutazione che saranno seguiti da importanti creativi attivi in diverse discipline. A ciascun vincitore verrà assegnato un budget di ricerca e sviluppo fino a 3 milioni di yen giapponesi (circa 21.000 euro) come sovvenzione per la progettazione per coprire non solo la costruzione dei prototipi, ma anche altre spese rilevanti coinvolte nel perfezionamento del concept e del design e nel supportare lo sviluppo creativo dell’individuo. Nella primavera del 2023, i quattro vincitori riveleranno i loro progressi a giudici e mentori presentando il loro lavoro finito per la revisione. «Negli ultimi dieci anni, le questioni ambientali e legate alla sostenibilità sono aumentate di pari passo con la necessità di soluzioni. Con il Lexus Design Award, abbiamo accolto e premiato i creativi che applicano il potere del design alle sfide della costruzione di un ambiente migliore per tutti», ha dichiarato Simon Humphries, capo di Toyota & Lexus Global Design. Per tutte le ulteriori informazioni cliccare qui.