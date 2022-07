All’esterno, la carrozzeria è stata snellita per enfatizzare al meglio le linee iconiche della Renault 5. I fari e i fanali posteriori sono sfaccettati come pietre preziose e le ruote larghe, ereditate dalla versione Alpine, sono state levigate e firmate al centro dal sole caro a Pierre Gonalons. La tinta esterna presenta una vernice a tre strati, realizzata con pigmenti dorati su una base rosa. Pierre Gonalons è stato in grado di semplificare l’auto mantenendo solo elementi molto specifici. Le maniglie delle porte e dei finestrini così come la leva del cambio sono ricavate da una sfera tronca, trattata come riferimenti molto parigini in ottone dorato con oro pallido, materiali inossidabili e molto resistenti. Nel dettaglio, il volante e il vano portaoggetti sono realizzati in marmo riciclato da Minéral Expertise, utilizzando un marmo francese, il “Grand Antique d’Aubert”, lavorato in modo tubolare, che lo rende più leggero e malleabile. Per quanto riguarda il tessuto dei sedili e il tessuto di crine che riveste il cruscotto, entrambi sono realizzati dall’editore tessile Métaphores, l’unico laboratorio al mondo a continuare a tessere a mano crine di cavallo. Il tappetino in lana mohair è realizzato da Pinton, uno degli ultimi produttori francesi di arazzi d’arte, storicamente con sede ad Aubusson.