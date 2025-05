Alister Whelan è il nuovo Chief Creative Officer di McLaren. La decisione è arrivata a margine del riassetto organizzativo che ha visto l’ex Ceo Michael Leiters dimettersi e Nick Collins prendere il suo posto.

«Sono entusiasta di annunciare la mia nomina a Chief Creative Officer di McLaren Automotive. Sono orgoglioso di entrare a far parte di un marchio globale così iconico con tradizione e di fonderlo con tutto ciò che abbiamo sviluppato in Forseven. Stiamo iniziando una nuova era insieme. Non si tratta solo di unire le nostre due aziende, ma di spingere i confini e plasmare insieme il futuro di McLaren», ha dichiarato Alister Whelan, Chief Creative Officer di McLaren, che ha un’esperienza passata in diversi marchi, da Audi a Jaguar Land Rover (dove è rimasto per oltre 20 anni) a Nio.