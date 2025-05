Il suo design è stato studiato per offrire prestazioni senza compromessi e uno stile iconico. La Compass di nuova generazione rimane fedele all’eredità storica del marchio grazie a caratteristiche come la griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e i solidi rinforzi, integrati con cura per onorare la tradizione del brand e garantire al tempo stesso la capacità off-road e il look caratteristico del veicolo. La Compass è stata progettata pensando anche alla funzionalità e alla sicurezza; l’aggiunta dello scudo modulare antigraffio e dei paraurti rinforzati offre una maggiore protezione sia in ambiente urbano sia in fuoristrada. Inoltre, sempre per garantire una protezione ottimale, il radar del veicolo è stato riposizionato, così da evitare danni durante la percorrenza di spazi ristretti o in presenza di ostacoli.