Lego ha realizzato dieci Formula 1 a grandezza naturale che hanno girato in pista in occasione del Gran Premio di Miami. Tutti i 20 piloti hanno completato un giro a bordo delle vetture più importanti dei rispettivi team in occasione della “Drivers’ Parade” dell’evento. Le vetture sono state disegnate dal team di design guidato da Will Thorogood per celebrare la partnership pluriennale tra F1 e Lego.