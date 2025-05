Ian Cartabiano, già vicepresidente di CALTY per l’Advanced Design avanzato, è stato promosso presidente del CALTY e supervisionerà l’Advanced Design Studio di Newport Beach, in California, collaborando con il gruppo per i concept dei marchi Toyota e Lexus. Cartabiano ha iniziato la sua carriera in CALTY nel 1997 e ha ricoperto diverse posizioni, tra cui quella di capo designer dello studio e di presidente e direttore del design, Toyota Europe Design and Development. Hunter e Cartabiano riporteranno a Simon Humphries, Chief Branding Officer e responsabile del design di Toyota Motor Company.