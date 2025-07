Auto affilate come lame e leggere come libellule, monoposto ispirate alla tensione di un arco o alla grazia di una manta, scocche scolpite dal vento e interni pensati come estensioni del corpo umano. Sei concept car visionarie, nate dall’incontro tra una delle realtà più iconiche dell’ingegneria automobilistica italiana e il talento creativo della nuova generazione di car designer di IED Torino, interpretano la visione del futuro dell’auto sportiva per Dallara. Una sinergia che ha preso forma all’interno dei progetti di tesi del Triennio in Transportation Design, che ha invitato gli studenti a confrontarsi con una sfida ambiziosa e concreta: immaginare una nuova sportiva stradale ad alte prestazioni, che sappia incarnare e riprendere i valori fondanti del marchio emiliano — leggerezza, efficienza, semplicità, sicurezza e piacere autentico di guida. Il risultato è una collezione eterogenea e audace di proposte che esplorano architetture non convenzionali, soluzioni radicali e linguaggi fortemente identitari, dando vita a espressioni personali ma profondamente coerenti con lo spirito Dallara e restituendo un’immagine della sports car come esperienza immersiva.