L’abitacolo è più spazioso e sulla plancia sono stati utilizzati nuovi materiali. La parte di fronte al passeggero è rivestita di tessuto e integra una striscia Led luminosa retroilluminata di un colore a scelta tra 48 varianti di ambient lighting. La plancia è sormontata da un doppio display da 10,1 pollici, con lo schermo centrale rivolto verso il conducente. Il volante, compatto e ben rivestito, proviene dalle Renault di segmenti superiori. L’intero infotainment della vettura è basato su Google. I progettisti hanno anche pensato alla sostenibilità: nella versione Esprit Alpine, la Clio è composta per oltre il 33,7% da materiali ad impatto ambientale controllato (materiali riciclati: 24% + sfridi e scarti). La plancia è composta per almeno il 50% da polipropilene riciclato (39% per la consolle centrale), mentre l’assorbitore del paraurti posteriore è in plastica riciclata al 100%.