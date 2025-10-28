Il suono al centro

Protagonista tecnologico di questo futuro è HypersonX, il paesaggio sonoro sviluppato da Renzo Vitale per la iX3: 43 suoni calibrati per trasformare la guida in un linguaggio emotivo. Le frequenze basse e medie generano un senso di equilibrio e benessere, mentre un coro di dipendenti del BMW Group dona al suono di benvenuto una sfumatura umana, quasi affettiva. “Il suono non imita il motore termico”, spiega Vitale, “ma diventa identità, respiro e piacere di guida”. Nel silenzio rarefatto dell’elettrico, BMW sceglie dunque di dare voce all’emozione. E come nella giostra poetica di Berruti, anche la Neue Klasse invita a salire per un viaggio che unisce tecnica e sensibilità, innovazione e arte: il futuro, forse, comincia proprio da qui.