La Manifesto è una scultura di nome e di fatto, visto che si tratta di un modello di stile “pieno”. «Non esiste un abitacolo, al momento realizzato un video semplicemente impiegando quello della Terzo Millennio». Il progetto è stato condotto da quello che Borkert chiama “crazy corner”, un piccolo gruppo all’interno del Centro Stile incaricato di immaginare la Lamborghini di vent’anni da oggi, senza limiti progettuali, ipotizzando reinterpretazioni anche radicali del Dna del marchio. L’intelligenza artificiale ha iniziato a entrare nel processo creativo, ma in merito Borkert rassicura subito: la tecnologia è uno strumento, la decisione finale sarà sempre umana. «Manifesto è fantasia e ispirazione rese tangibili. Mostra come connettiamo le superfici, come creiamo purismo, come proiettiamo il nostro Dna nel futuro. Non è una questione di motori o tecnologia, ma di immaginazione: è il modo per mantenere vivo il sogno Lamborghini».