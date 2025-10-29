Appassionato di vetture d’epoca ed esperto di vini della Borgogna, Jean-Pierre Ploué, 62 anni, ex Chief Design Officer di Stellantis, sostiene che qualsiasi carriera non abbia significato «se slegata dalle passioni».

A proposito di passioni, quali sono i suoi hobby?

«Mi piace collezionare orologi. Non parlo di oggetti troppo costosi, ma di segnatempo pratici. Ho diversi Seiko e in particolare amo la linea disegnata da Giugiaro. Il mio preferito è lo Speed Master Chronograph con il quadrante inclinato per facilitarne la lettura mentre si guida».

E le auto?

«Condivido questa grande passione con alcuni dei miei figli. Ho una piccola collezione di modelli storici che ho raccolto negli anni: una Citroën 2CV del 1958, una DS del 1957, una Land Rover Defender a passo corto, ma mi piacciono anche le sportive come la Ferrari 512 BB che considero una delle auto più belle degli Anni 70 e l’immortale Jaguar E-Type. Utilizzo queste auto ogni volta che posso e mi trasmettono sensazioni davvero speciali: il profumo che c’è nella mia 2CV è lo stesso di quella che aveva il mio bisnonno: il mercoledì andavamo a pesca insieme e mi fa ricordare quei momenti».

Quali sono i suoi progettisti di riferimento?

«Inizierei con l’architetto francese Jean-Michel Wilmotte: rimango colpito dall’eleganza di tutto ciò che riesce a progettare e credo che abbia una capacità unica di rendere leggere alla vista le sue opere. Tutta questa grazia si riflette anche nel suo carattere: è un amico e ricordo un magnifico viaggio a Teheran insieme. Adoro anche Philippe Starck, le sue opere riescono a essere popolari e uniche al tempo stesso, con un tocco di poesia. Infine, Zaha Hadid: moderna, visionaria, i suoi progetti ti portano nel futuro e sono davvero appassionanti».

Quando ha realizzato che voleva diventare un designer?

«Fin da piccolo mio padre mi lanciava delle sfide per costruire oggetti meccanici performanti utilizzando il Meccano o i Lego. Ho sempre cercato di alimentare questo mio inte-resse e mia madre venne a sapere che a Besançon c’era una scuola di progettazione di orologi che aveva una sezione dedicata all’architettura d’interni. Lì ho capito che avrei potuto fare il progettista e dopo il Master Degree alla Ensaama School di Parigi sono andato a lavorare in Renault come designer. Una professione che non ho più lasciato, in cui la passione e le emozioni generate dalla creazione sono sempre presenti».