Forme squadrate, aspetto robusto e un look imponente per piacere a tutti. Con la Cyber X, MG tira fuori dalla manica un nuovo asso esplorando architetture finora sconosciute al costruttore cinese del gruppo SAIC. «È un giocattolo per andare all’avventura in tutte le città del pianeta», dice Jozef Kabaň, Vice President di SAIC Design. I designer hanno realizzato forme chiaramente ispirate al mondo dei fuoristrada, ma, spiegano da MG, il comparto tecnico è rimasto quello di una vettura elettrica tradizionale, non votato, quindi, alle avventure off-road. La ragione di queste forme è la semplice intercettazione di un trend che utilizza un linguaggio stilistico simbolico per creare veicoli alla moda con la volontà di attrarre clienti più giovani e rappresentare la loro voglia di esplorare il mondo.