Anche la settima generazione della Grandeur, quella attuale, riprende alcuni tratti dell’originale reinterpretandoli in chiave moderna. Uno su tutti è il celebre “finestrino opera” sul montante C, che ritorna come richiamo grafico. Le proporzioni sono oggi più pulite e aerodinamiche, grazie anche ai vetri senza cornice, alla fascia luminosa orizzontale che unisce anteriore e posteriore e a un design essenziale fondato su equilibrio e proporzioni. E questo per omaggiare una delle vetture più di successo di Hyundai nei mercati extraeuropei, tanto che in patria è un simbolo culturale e sociale. «Una berlina è un simbolo di status… mostra alle persone che hai raggiunto un certo livello» conclude Danza. A CDE Classic debutta in Europa anche la Genesis X Gran Coupé, concept car che interpreta in una direzione più emotiva la filosofia del marchio Genesis “Athletic elegance”, equilibrio tra forza e raffinatezza. Pur mantenendo la distanza tra gli assi della G90, l’abitacolo più compatto rende l’auto più raccolta e sportiva. L’ispirazione viene dal Mediterraneo e si riflette nei colori esterni e interni – verde oliva abbinato a toni champagne e pelle cognac – e in un design che gioca su proporzioni eleganti, superfici pulite e dettagli sportivi come i passaruota pronunciati e il cofano clamshell più ampio rispetto alla G90 standard. L’abitacolo, con illuminazione ispirata alle foglie d’ulivo, cristalli Swarovski e materiali premium, completa un’esperienza sensoriale raffinata, armonizzando lusso e sportività.